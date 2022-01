Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: s'envole, dans la sélection d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +3% alors qu'Invest Securities initie la valeur à l'Achat avec un objectif de cours de 5,7E. ' Le titre entre ce jour dans notre Sélection Invest Securities '.



' Bien que la société reste dans son domaine de recherche historique qui consiste en la vectorisation de ' gènes thérapeutiques ' par le biais de vecteurs viraux pour traiter le cancer, Transgene concentre aujourd'hui sa stratégie autour de 2 plateformes propriétaires à la pointe de l'innovation dans le domaine de la médecine de précision ' indique Invest Securities.



L'analyste estime que ces nouvelles technologies marquent un tournant dans l'histoire de la biotech qui entre désormais dans la compétition de l'immunothérapie de précision avec, en particulier, ses vaccins thérapeutiques personnalisés issus de la plateforme myvac, et ses virus oncolytiques armés issus de la plateforme Invi.IO administrables par voie systémique.





