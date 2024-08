Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Transgene: regagne du terrain sur une étude préclinique information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - L'action Transgene reprend un peu de couleurs mardi matin suite à la publication de données précliniques positives concernant son virus oncolytique dans le traitement des tumeurs.



Vers 11h00, l'action de la société de biotechnologie s'envole de presque 12%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien dans des volumes qui représentent déjà 30 fois leur moyenne quotidienne des dernières séances.



Ces résultats, publiés dans la revue scientifique 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer' (JITC), démontrent que le TG6050 a induit une réduction de la taille des tumeurs et un profond remodelage du microenvironnement tumoral.



Au-delà de la transformation du microenvironnement immunitaire tumoral dans des modèles animaux, une expression intratumorale soutenue de l'interleukine-12 (IL-12) et de l'anticorps anti-lymphocyte T cytotoxique antigène 4 (anti-CTLA-4) à de fortes concentrations, sans toxicité systémique observée, a également été rapportée.



'Ces données précliniques démontrent la capacité de notre plateforme de virus oncolytiques invir.IO à générer des candidats prometteurs et soutiennent notre décision de poursuivre le développement de TG6050 en clinique dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique', a réagi le Dr Maud Brandely, directrice des affaires médicales (CMO) de Transgene.



TG6050, un virus oncolytique armé avec l'interleukine 12 (IL-12) et un anticorps anti-CTLA4, fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I dans le cancer du poumon.



En dépit de ces bonnes nouvelles, le titre affiche encore un recul de 15% depuis le début de l'année.





Valeurs associées TRANSGENE 1,18 EUR Euronext Paris +11,55%