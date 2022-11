Transgene : produits opérationnels à 8,4 millions d'euros sur 9 mois

(AOF) - Au cours des neuf premiers mois de 2022, les produits opérationnels de Transgene se sont élevés à 8,4 millions d'euros contre 6,8 millions d'euros en 2021. L'entreprise française de biopharmaceutique annonce que les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 3 millions d'euros sur cette période, contre 1,6 million d'euros sur la même période en 2021. Ces revenus sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca sur la plateforme Invir.IO, dont le revenu au 30 septembre 2022 représente 3 millions d'euros.

Cette somme correspond pour 0,5 million d'euros à la reconnaissance du paiement initial pour l'activité réalisée sur la période et pour 2,5 millions d'euros à la fourniture de candidats et à la réalisation de prestations de R&D.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, les financements publics de dépenses de recherche correspondent essentiellement au crédit d'impôt recherche pour 5,2 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros sur la même période en 2021.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants représentent 36,3 millions au 30 septembre 2022, contre 49,6 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 13,3 millions d'euros (incluant l'encaissement de 8 millions de dollars reçu au titre de la première option de licence exercée par AstraZeneca fin 2021), contre une consommation de trésorerie de 18,7 millions d'euros pour la même période en 2021 (hors augmentation de capital). Transgene dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'à fin 2023.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.