Transgene présente des résultats positifs pour son vaccin anticancer TG4050

(AOF) - Transgene société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la présentation aujourd’hui de nouvelles données sur TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer, lors de la conférence annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR) à Orlando (États-Unis). TG4050, premier candidat issu de la plateforme myvac de Transgene, bénéficie des technologies d’IA de pointe fournies par NEC, spécialiste japonais des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle.

Dans l'essai portant sur les cancers de la tête et du cou, tous les patients traités avec TG4050 sont toujours en rémission à ce jour, malgré un système immunitaire et un micro-environnement tumoral présentant des caractéristiques défavorables avant traitement. Transgene et NEC préparent la poursuite du développement dans une perspective d'enregistrement de TG4050, avec un essai de Phase II prévu au second semestre 2023.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.