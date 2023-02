Transgene présente des résultats encourageants pour son vaccin anticancer personnalisé

(AOF) - Transgene présente aujourd’hui des résultats positifs pour un vaccin personnalisé contre le cancer qui fait l’objet de deux essais cliniques de phase I menés à Toulouse (IUCT-Oncopole) depuis 2020. L’un concerne certains cancers Tête et cou et l’autre, les cancers de l’ovaire. Cette approche s’appuie sur les mutations génétiques propres à la tumeur du patient pour éduquer spécifiquement ses défenses immunitaires. Il fait appel à l’intelligence artificielle pour pouvoir mettre à disposition un vaccin individualisé dans les délais médicaux impartis.

Plus de 15 patients, sur un objectif de 30 environ visés pour ces essais, ont déjà reçu le vaccin avec des résultats encourageants. Tous les patients qui ont reçu le vaccin ont présenté une réponse immunitaire, et chez ceux atteints d'un cancer de la tête et du cou et ayant reçu TG4050, aucun n'a subi de rechute. 2 patients ont en revanche déjà rechuté dans le bras de contrôle suivi dans le cadre de cet essai randomisé et ont pu bénéficier du vaccin depuis le diagnostic de récidive.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.