Transgene : présente de nouvelles données à un congrès

(CercleFinance.com) - Le groupe Transgene annonce ce lundi présenter de nouvelles données 'très encourageantes', à l'occasion du congrès de l'AACR 2020. 'Transgene présente des données démontrant que l'algorithme de prédiction utilisé pour personnaliser TG4050 pour chaque patient est capable d'identifier avec précision les mutations tumorales immunogènes1, même parmi un grand nombre de mutations tumorales identifiées chez le patient', indique d'une part le groupe. 'Transgene présente [par ailleurs] des données précliniques sur deux virus oncolytiques issus de la plateforme Invir.IO, BT-001 (stade clinique) et TG6010, un nouveau candidat oncolytique', ajoute le groupe.

Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris +25.00%