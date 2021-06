Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene : premier patient inclus dans un essai de phase I Cercle Finance • 28/06/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé lundi l'inclusion du premier patient de son essai de phase I sur TG4050, son immunothérapie individualisée. La société biotechnologique indique qu'un premier patient atteint d'un cancer de la tête et du cou a été inclus à Liverpool (Royaume-Uni) à cette étude clinique qui doit porter sur l'efficacité de ce nouveau vaccin thérapeutique. Transgene y adjoint des capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) afin de personnaliser le traitement de chaque patient. En parallèle, un essai clinique de phase I est également conduit sur TG4050 chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire. Les premières données issues de ces deux essais cliniques sont attendues au quatrième trimestre 2021.

