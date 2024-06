Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Transgene: premier patient de l'étude de phase II information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé lundi l'inclusion du premier patient de la partie phase II de son étude de phase I/II évaluant son candidat vaccin thérapeutique TG4050 dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou, conformément au calendrier initialement envisagé.



Dans un communiqué, la biotech indique que la sélection et l'inclusion des patients ont démarré avec l'objectif de randomiser environ 80 patients dans l'ensemble de cette étude internationale.



L'inclusion du dernier patient pour la partie phase II est attendue au quatrième trimestre 2025.



TG4050, une immunothérapie individualisée, conçue à partir de la tumeur de chaque patient, avait démontré des résultats prometteurs en phase I puisque tous les patients traités étaient en rémission et sans récidive.



Le titre progressait de 5% lundi en Bourse de Paris suite à ces annonces.





Valeurs associées TRANSGENE 1.31 EUR Euronext Paris +5.32%