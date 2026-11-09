Transgene poursuit ses programmes cliniques et fait le point sur sa situation financière au troisième trimestre 2026

La publication dans Nature Communications confirme la preuve de principe clinique de TG4050 avec 100 % de survie sans récidive après plus de trois ans de suivi dans le cancer de la tête et du cou (HNSCC)



Le potentiel de la plateforme myvac® s’étend avec le lancement de l’essai clinique de Phase 1 évaluant TG4070 dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC)



Une feuille de route clairement définie pour le développement clinique dans les tumeurs solides au stade précoce, soutenue par une visibilité financière jusqu’au début de l’année 2028



Strasbourg, France, le 9 novembre 2026 à 17h45 (CET) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie focalisée sur le développement de myvac®, une plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer, associée à un portefeuille de candidats basés sur des vecteurs viraux, publie aujourd’hui un point sur les activités de sa plateforme myvac® et des candidats TG4050 et TG4070, ses perspectives de développement, ainsi que sa situation financière au 30 septembre 2026.



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