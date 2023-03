Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: perte nette creusée sur l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé hier soir avoir creusé ses pertes en 2022, le léger recul de ses charges n'ayant pas suffi à compenser le repli plus marqué de ses plus produits opérationnels.



Le spécialiste des vaccins thérapeutiques dit avoir essuyé une perte nette de 32,8 millions d'euros l'an dernier, contre une perte nette de 19,5 millions d'euros en 2021.



Ses produits opérationnels ont diminué à 10,3 millions, contre 17,4 millions d'euros en 2021, en raison d'une baisse des prestations de R&D pour des tiers, provenant principalement de la collaboration avec AstraZeneca.



Ses charges opérationnelles nettes se sont quant à elles légèrement tassées, à 40,2 millions d'euros, contre 40,9 millions d'euros en 2021.



La biotech indique que sa consommation nette de trésorerie s'est élevée à 22,8 millions d'euros en 2022, contre 10 millions d'euros lors de l'exercice précédent.



Avec 26,8 millions d'euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2022, contre 49,6 millions d'euros à fin 2021, Transgene dit disposer d'une visibilité financière jusqu'en début 2024.



La société rappelle toutefois qu'elle détient toujours des actions de Tasly BioPharmaceuticals revalorisées à 14,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, une participation qu'elle prévoit de céder d'ici à la mi-2023.



A la Bourse de Paris, suite à cette publication, l'action Transgene se repliait de 2,4%. Elle affiche un gain de 18% depuis le début de l'année pour une capitalisation boursière proche de 196 millions d'euros.





Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris -1.09%