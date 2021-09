Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene : participation au consortium PERSIST-SEQ information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Transgene annonce sa participation au lancement de PERSIST-SEQ, un nouveau consortium international composé de pionniers universitaires et industriels dans le domaine de la recherche sur le cancer. Ce programme de recherche collaboratif prend la forme d'un partenariat public-privé de cinq ans, financé par l'Innovative Medicine Initiative (IMI) et dirigé par l'Oncode Institute et AstraZeneca. Ce consortium international de recherche vise à mettre en place un processus reproductible de séquençage de cellule unique afin de mieux comprendre les mécanismes de persistance des traitements dans les tumeurs.

