Transgene : nouvelles données positives pour son virus oncolytique TG6002

(AOF) - Transgene a annoncé de nouvelles données positives de l'essai de Phase I combinant l'administration par voie intraveineuse (IV) du virus oncolytique TG6002 et la prise orale de 5-FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé. TG6002 est un virus oncolytique utilisant la souche virale VVcopTK-RR-, qui constitue le fondement de la plateforme Invir.IO. Cette plateforme technologique propriétaire permet de générer de nombreux candidats virus oncolytiques multifonctionnels.

Ces nouvelles données ont été générées chez 37 patients traités aux doses les plus élevées dans l'essai de Phase I. Elles montrent que le traitement est bien toléré et confirment le mécanisme d'action de TG6002 administré par voie IV. Ces résultats ont été présentés le 11 septembre 2022 dans un poster lors de la conférence annuelle de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tient à Paris du 9 au 13 septembre 2022.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

