Transgene monte, visibilité financière jusqu'à fin 2023

(AOF) - En hausse de 4,6% à 2,51 euros, Transgene signe l'une des plus fortes progressions du SRD. Les investisseurs sont rassurés par la trésorerie de la biotech. Dans le sillage de la publication de ses résultats au troisième trimestre, le groupe a annoncé que sa trésorerie atteignait fin septembre 40,9 millions d'euros, contre 26,3 millions à fin 2020. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 18,7 millions d'euros (hors produit net du placement privé réalisé en juin 2021 à hauteur de 33,3 millions d'euros).

Dans ce cadre, Transgene assure disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023.

En termes de perspectives, la société a confirmé son principal catalyseur à court terme avec la publication des premiers résultats de phase 1 évaluant la technologie myvac dans les cancers de l'ovaire et les cancers tête et cou durant la seconde moitié du mois en cours.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les produits opérationnels du groupe se sont élevés à 6,8 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2020.

