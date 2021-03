Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene : le virus anti-cancer entre en phase clinique. Cercle Finance • 01/03/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - Transgene affiche lundi un gain de près de 6% à la Bourse de Paris après avoir annoncé le recrutement d'un premier patient dans son étude clinique sur le traitement de tumeurs solides. Vers 10h15, l'action de la société de biotechnologies prend près de 6% euros, dans un marché parisien qui avance d'environ 1,5%. Transgene et son partenaire suédois BioInvent ont annoncé lundi l'inclusion d'un premier patient dans le cadre d'un essai de Phase I/IIa sur le BT-001, un virus oncolytique qui associe plusieurs mécanismes d'action pour lutter contre les tumeurs. L'essai - qui sera notamment conduit l'Institut Bergonié de Bordeaux et l'Institut Gustave Roussy en région parisienne - inclura dans un premier temos jusqu'à 36 patients atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques. Sa seconde partie explorera la combinaison d'injections intratumorales du virus anti-cancer avec l'anticorps monoclonal anti-PD-1 Keytruda de Merck chez 12 patients En intégrant la hausse de lundi, l'action Transgene affiche une progression de 53% depuis le début de l'année.

Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris +6.46%