Transgene: Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Transgene a présenté des résultats à jour de son étude de Ph II menée dans les cancers anogénitaux HPV-16 positifs à l'ASCO 2023.



Suite à cette présenation, Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 5,4 E.



'Les données mettent en évidence une corrélation forte entre les réponses immunologiques observées et les réponses cliniques. En effet, les réponses cliniques les plus fortes ont été obtenues chez les patients qui ont par ailleurs montré des réponses immunitaires contre les antigènes E6 et E7 de l'HPV les plus fortes' indique le bureau d'analyses.



'A ce stade, 58% ayant reçu le combo TG4001/avelumab ont montré une augmentation des réponses immunitaires contre le HPV vs 9% chez les patients ayant reçu avelumab seul. De plus, 11 des 13 patients ayant développé une réponse immunitaire montrent une stabilisation voire une régression, ce qui souligne la corrélation entre les réponses biologiques et les réponses cliniques' rajoute Invest Securities.