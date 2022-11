Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: horizon de trésorerie confirmé jusqu'à fin 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Transgene recule très légèrement en Bourse ce lundi après avoir fait un point sur ses activités et sur sa situation financière à l'issue du troisième trimestre.



Dans son communiqué, la société de biotechnologie indique qu'elle disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'autres actifs financiers courants représentant 36,3 millions au 30 septembre dernier, contre 49,6 millions d'euros fin 2021.



Ce montant lui assure de disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'à la fin 2023, précise l'entreprise.



Sur les neuf premiers mois de l'année, sa consommation de trésorerie s'est élevée à 13,3 millions d'euros, contre 18,7 millions d'euros pour la même période de 2021.



Le spécialiste des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux précise que ses produits opérationnels se sont élevés à 8,4 millions d'euros, principalement issus de son accord de collaboration avec AstraZeneca, contre 6,8 millions d'euros en 2021.



Le titre se repliait de 0,4% lundi à la Bourse de Paris suite à cette publication.





