TRANSGENE et NEC démarrent deux essais cliniques en oncologie avec TG4050

(AOF) - Transgene et NEC Corporation ont annoncé que les premiers patients avaient été inclus dans deux essais cliniques avec TG4050. TG4050 est un vaccin thérapeutique individualisé issu de la plateforme myvac intégrant la puissance des technologies d'intelligence artificielle (IA) de NEC. Dans ces essais de phase 1, TG4050 est administré à des patients atteints de cancer de la tête et du cou ayant un fort risque de rechute après résection chirurgicale et à des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire ayant subi une chirurgie et reçu une thérapie adjuvante.

Transgene a développé myvac, une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d'intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées par le système de prédiction de néoantigènes de NEC. Cette approche bénéficie d'un procédé optimisé permettant notamment un temps de production accéléré.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.