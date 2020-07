TRANSGENE et Hypertrust Patient Data Care déploient une solution de blockchain innovante

(AOF) - Transgene et Hypertrust Patient Data Care lancent la première solution de blockchain dédiée aux essais cliniques de traitements personnalisés. Cette solution « cloud » repose sur le produit d'Hypertrust X-Chain for Clinical Trials. Elle permet de surveiller et d'orchestrer l'ensemble des processus liés à la conception et à la fabrication du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 de Transgene.

Elle fournit un registre infalsifiable des données générées lors de ces processus. Issu de la technologie myvac, TG4050 est une immunothérapie individualisée.

