Transgene : entouré après un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Transgene grimpe de plus de 6%, soutenu par Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 1,8 à 4,5 euros, l'entrée en clinique de BT001 et de TG4050 le conduisant à avoir une opinion plus positive sur le dossier. 'Ces derniers mois ont permis de remettre en exergue le pipeline avec les résultats cliniques de TG4001 dans les cancers HPV positifs, et les avancées notables des deux plateformes permettant de générer des virus oncolytiques et vaccins thérapeutiques', souligne-t-il.

Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris +6.80%