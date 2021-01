TRANSGENE en tête du SRD

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

"Cette approche particulièrement innovante combine le savoir-faire de Transgene en matière d'immunothérapie virale, avec l'expertise reconnue de NEC dans les technologies d'IA et le soutien de plusieurs centres de lutte contre le cancer de renommée internationale", a précisé le groupe.

(AOF) - Transgene bondit de 18,7% à 2,60 euros après une nouvelle très encourageante. Pour la première fois en France, TG4050, l'immunothérapie individualisée innovante de la biotech, a été administrée à un patient atteint d'un cancer de la tête et du cou. Ce nouveau vaccin thérapeutique est issu de la plateforme technologique myvac, qui utilise une technologie d'Intelligence Artificielle (IA) pour personnaliser le traitement de chaque patient. Les premières données évaluant TG4050 sont attendues au second semestre 2021.

