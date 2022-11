Transgene: distingué pour un article par le JITC information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - Transgene et BioInvent International annoncent avoir remporté le prix du meilleur article 2022 remis par la revue scientifique Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) dans la catégorie Immunothérapie oncolytique et locale.



Les deux sociétés ont été distinguées, à l'occasion de la conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), qui s'est tenue du 8 au 12 novembre à Boston, pour l'article décrivant les travaux menés par leurs chercheurs sur BT-001.



L'article ainsi mis à l'honneur démontre le potentiel de la vectorisation d'anticorps anti-CTLA-4 innovants. Cette récompense souligne encore le potentiel de BT-001, un virus oncolytique codéveloppé par Transgene et BioInvent, actuellement en phase I/IIa.