Transgene: des données 'prometteuses' dévoilées à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - L'action Transgene est orientée à la hausse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation de données jugées 'prometteuses' à l'occasion du congrès annuel de cancérologie de l'ASCO.



Dans un communiqué, la 'biotech' précise que ces nouvelles données préliminaires ont été obtenues chez les premiers patients traités dans deux essais multicentriques de phase I évaluant son vaccin thérapeutique personnalisé TG4050 dans le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou.



Transgene met en avant une 'efficacité au niveau de l'induction des réponses immunitaires et des premiers signes d'activité clinique, des résultats suggérant que le TG4050 a le potentiel de prolonger la période de rémission.



Dans ce contexte, le vaccin pourrait apporter un bénéfice clinique en contrôlant la maladie résiduelle, la stimulation du système immunitaire par le vaccin ayant été associée à une régression de la maladie, poursuit la société.



'Les résultats obtenus jusque-là suggèrent que TG4050 a le potentiel de prolonger la période de rémission et d'offrir un nouvel espoir aux patients atteints de cancer, en particulier chez les patients présentant un risque élevé de rechute de leur cancer et pour lesquels le besoin médical est particulièrement élevé', réagissent de leur côté les analystes d'Invest Securities.



Transgene souligne que ces données, présentées hier à Chicago en présentiel, seront déterminantes pour concevoir un essai de Phase II qui pourrait débuter dès 2023.



A la Bourse de Paris, le titre Transgene progressait de presque 2% lundi matin suite à ces annonces, après avoir un temps grimpé de plus de 6%.