Transgene: début de l'essai de phase I dans le NSCLC information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 14:14

(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé mercredi avoir initié l'essai de phase I évaluant son virus oncolytique dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec le traitement d'un premier patient.



La société biotechnologique s'attend à ce que l'étude recrute jusqu'à 36 patients atteints d'un NSCLC avancé, en rechute après des traitements de référence, y compris les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire.



La fin de l'essai est prévue au second semestre 2024.



TG6050, un virus oncolytique issu de la plateforme de Transgene, est armé d'un anticorps associé à une cytokine connue pour enclencher une puissante réponse immunitaire antitumorale.



L'objectif est d'exprimer localement des immunothérapies dans le microenvironnement tumoral et ainsi d'induire une réponse antitumorale plus forte et plus efficace.



Le virus sera administré en intra-veineuse car les patients atteints de NSCLC avancé présentent une maladie disséminée avec de nombreuses métastases souvent invisibles par l'imagerie médicale.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Transgene progressait de 3,4% mercredi suite à cette annonce.