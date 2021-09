Transgene creuse ses pertes

(AOF) - Transgene a enregistré une perte de 11,8 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, contre une perte de 2,21 millions un an plus tôt. Le résultat financier s’est lui soldé par un gain de 1,6 million d’euros, contre un gain de 9,2 millions d’euros l'an passé. La biotech explique cette variation principalement par la revalorisation à la hausse des titres Tasly BioPharmaceuticals : la cession partielle des titres en septembre 2021 a été réalisée à un prix supérieur au prix des titres au bilan au 31 décembre 2020.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont représenté 15,3 millions d'euros, soit une hausse de 1,5 million, mais les frais généraux ont reculé de 0,2 million d'euros.

Les produits opérationnels se sont élevés à 4,989 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 5,73 millions d'euros au premier semestre 2020. Le revenu reconnu au titre de la collaboration avec AstraZeneca représente 1,3 million d'euros (contre 2,2 millions d'euros au premier semestre 2020), et le crédit d'impôt recherche s'établit à 3,5 millions d'euros contre 2,9 millions il y a un an.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 48,1 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 26,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.