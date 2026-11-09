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Transgene confirme sa visibilité financière jusqu'en 2028
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 17:54

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Transgene poursuit le développement de sa plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer, myvac, avec des avancées sur ses deux principaux candidats, TG4050 et TG4070. La biotech strasbourgeoise met notamment en avant les résultats prometteurs de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou, publiés dans Nature Communications, qui font état d'un taux de survie sans récidive de 100 % après plus de trois ans de suivi chez les patients traités en Phase 1.

L'étude de Phase 2 se poursuit, avec de premières données d'immunogénicité attendues d'ici fin 2026 et des résultats cliniques principaux prévus au premier trimestre 2028. En parallèle, Transgene prépare une éventuelle Phase 3, avec l'objectif de disposer de capacités de production adaptées d'ici fin 2027.

Le groupe élargit également le champ d'application de sa technologie avec TG4070, désormais évalué dans une étude de Phase 1 chez des patients opérés d'un cancer du poumon non à petites cellules. Les cinq centres cliniques français sont ouverts au recrutement.

Sur le plan financier, Transgene disposait de 84,3 millions d'euros de trésorerie et d'actifs financiers courants au 30 septembre 2026, contre 111,9 millions fin 2025. Sa consommation de trésorerie a atteint 29,5 millions d'euros sur neuf mois, tandis que ses produits opérationnels ont reculé à 4,3 millions d'euros.

La société confirme néanmoins une visibilité financière jusqu'au début de l'année 2028, échéance à laquelle sont également attendus les résultats déterminants de Phase 2 de TG4050.

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