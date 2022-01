Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: collaboration stratégique avec PersonGen information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 07:42









(CercleFinance.com) - Transgene et la société chinoise PersonGen BioTherapeutics annoncent une collaboration stratégique visant à évaluer la faisabilité et l'efficacité d'une combinaison thérapeutique dans des modèles précliniques.



Cette combinaison, associant l'injection de cellules CAR-T TAA06 de PersonGen à un virus oncolytique, issu de la plateforme Invir.IO de Transgene, administré par voie intraveineuse, sera évaluée en préclinique sur des cancers solides, dont celui du pancréas et le gliome.



'La collaboration a pour objectif de démontrer les potentielles synergies des mécanismes d'action permettant d'améliorer l'efficacité thérapeutique des cellules CAR-T', précisent les deux sociétés biotechnologiques.





Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris 0.00%