Transgene : brevet européen déposé avec Medesis

(CercleFinance.com) - Medesis Pharma a annoncé le dépôt conjoint avec Transgene d'un brevet européen protégeant une approche thérapeutique originale pour inhiber l'expression du gène de l'interféron, fruit de leurs travaux communs. Pour Transgene, l'approche est intéressante car elle permettrait de bloquer transitoirement le mécanisme de défense antiviral qui pourrait se mettre en oeuvre dans le traitement du cancer par des virus oncolytiques. Le brevet montre effectivement une activité renforcée pour la combinaison entre le siRNA anti-IFNAR1 nano formulé et son vecteur oncolytique Vaccinia dans un modèle préclinique de tumeur solide.

