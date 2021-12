Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: AstraZeneca lève une option, l'action monte information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'action Transgene bondit mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, où le spécialiste de l'immunothérapie enregistre l'une des plus fortes hausses du marché après une levée d'option de licence

par AstraZeneca.



Vers 11h10, le titre grimpe de presque 6% dans des volumes représentant déjà trois fois ceux traités sur l'ensemble de la séance de la veille. L'action affiche désormais un gain de plus de 60% depuis le début de l'année.



La société de biotechnologie a annoncé ce matin qu'AstraZeneca avait exercé une première option de licence pour un virus oncolytique issu de sa plateforme dans le cadre de leur accord de collaboration en cours.



L'exercice de cette option va déclencher un paiement d'étape initial de huit millions de dollars, sachant que Transgene pourrait également percevoir d'autres paiements, ainsi que des royalties, en fonction de l'avancée du projet.



'Bien que les deux partenaires n'aient pas donné d'indications à ce stade, nous estimons qu'un programme clinique pourrait être initié dès 2022 suite à cette levée d'option', soulignent les équipes d'Invest Securities.



L'accord de collaboration conclu avec AstraZeneca en 2019 prévoit le co-développement d'un total de cinq immunothérapies.



Transgene estime que ses virus oncolytiques - administrés par voie intraveineuse - pourraient traiter un large éventail de tumeurs solides.





Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris +4.69%