Transgene annonce une levée d’option de licence par AstraZeneca pour un virus oncolytique information fournie par AOF • 15/12/2021 à 08:50



(AOF) - Transgene a annoncé qu’AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO dans le cadre de la collaboration en cours entre les deux sociétés. L’exercice de cette option porte sur un virus oncolytique, intégrant un transgène confidentiel, et déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d’AstraZeneca à Transgene.



La société de biotechnologie spécialisées dans les immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux pourra également percevoir d'autres paiements à l'atteinte de jalons liés au développement, aux étapes réglementaires et à la commercialisation ; ainsi que des royalties.



L'accord de collaboration avec AstraZeneca a débuté en 2019. Transgene apporte son expertise des virus oncolytiques y compris la conception et l'ingénierie du virus. De plus, Transgene donne accès à son virus Vaccinia optimisé et double délété (TK-RR-) -, qui constitue le fondement de la plateforme Invir.IO et assure le développement préclinique in vitro des candidats générés par la collaboration. AstraZeneca sélectionne les transgènes qui seront intégrés dans le virus et a la charge du développement préclinique in vivo. L'accord prévoit le codéveloppement d'un total de cinq immunothérapies oncolytiques.













