Transgene: accord de collaboration clinique avec MSD

(CercleFinance.com) - Transgene et BioInvent International annoncent la conclusion d'un accord de collaboration clinique et de mise à disposition de Keytruda (pembrolizumab) avec MSD, une marque déposée du groupe de santé américain Merck & Co.



La collaboration vise à évaluer, dans un essai clinique de Phase I/IIa en cours, le virus oncolytique BT-001 en combinaison avec le traitement anti-PD-1 Keytruda de MSD pour le traitement de patients atteints de tumeurs solides.



L'inclusion des patients de l'essai clinique se poursuit. BT-001 est codéveloppé dans le cadre d'une collaboration 50/50 entre Transgene et BioInvent, en monothérapie et en combinaison avec Keytrudapour le traitement de tumeurs solides.





