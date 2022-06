Transgene : accord de collaboration clinique avec Merck

(AOF) - Transgene a conclu un accord de collaboration clinique et de mise à disposition de Keytruda (pembrolizumab) avec Merck, agent qui sera utilisé en combinaison avec BT-001 lors des prochaines étapes cliniques. Hier, la biotech avait annoncé la publication de la mise à jour des résultats préliminaires positifs du programme de Ph I/IIa évaluant BT-001 dans les cancers solides. Les données collectées à ce stade font état d'un bon profil de tolérance, une expression du transgène dans la tumeur uniquement, et des 1ers signaux d'efficacité qui devront être confirmés lors des prochaines étapes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.