Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene : a vendu 38 % de Tasly BioPharmaceuticals Cercle Finance • 04/08/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Transgene annonce l'encaissement de 22,2 millions de dollars (19 millions d'euros) suite à la vente à un fonds d'investissement chinois d'une partie de sa participation minoritaire dans Tasly BioPharmaceuticals. Cette opération a porté sur 10,3 millions de titres de Tasly BioPharmaceuticals, soit 38 % des parts détenues par Transgene. Cette transaction renforce la position de trésorerie de Transgene et consolide la visibilité financière jusqu'en 2022. À l'issue de cette opération, Transgene détient 17,1 millions d'actions de Tasly BioPharmaceuticals, soit 1,58 % du capital de la société chinoise. La participation restante de Transgene dans Tasly BioPharmaceuticals est valorisée à environ 36,9 millions de dollars sur la base du prix de la présente transaction.

Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris +1.50%