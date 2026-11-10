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TransDigm recule alors que ses prévisions de bénéfice annuel sont inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 13:07

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** L'action TransDigm TDG.N recule de plus de 3% à 1.180,21

** Le fabricant de pièces aéronautiques prévoit un BPA ajusté compris entre 47.09 et 47.94 dollars pour l'exercice 2027, soit un chiffre inférieur aux estimations du marché (49.17 dollars), selon les données de LSEG

** Il table sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 11.95 et 12.15 milliards de dollars, soit un niveau supérieur aux estimations de 11.80 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre bondit de 23% en glissement annuel, à 2.99 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2.95 milliards de dollars

** Le BPA ajusté du quatrième trimestre progresse de 15% à 12.44 dollars, dépassant les estimations de 12.32 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 8.4% depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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