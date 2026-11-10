TransDigm recule alors que ses prévisions de bénéfice annuel sont inférieures aux estimations

** L'action TransDigm TDG.N recule de plus de 3% à 1.180,21

** Le fabricant de pièces aéronautiques prévoit un BPA ajusté compris entre 47.09 et 47.94 dollars pour l'exercice 2027, soit un chiffre inférieur aux estimations du marché (49.17 dollars), selon les données de LSEG

** Il table sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 11.95 et 12.15 milliards de dollars, soit un niveau supérieur aux estimations de 11.80 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre bondit de 23% en glissement annuel, à 2.99 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2.95 milliards de dollars

** Le BPA ajusté du quatrième trimestre progresse de 15% à 12.44 dollars, dépassant les estimations de 12.32 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 8.4% depuis le début de l'année