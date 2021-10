Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trakx : lance sa plateforme d'indices sur actifs numériques information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Trakx.io a officiellement obtenu le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). C'est la première fois qu'une société reçoit une telle certification sur quatre licences distinctes indique la société. Simultanément, Trakx annonce aujourd'hui le lancement de sa plateforme pour clients institutionnels et investisseurs particuliers qualifiés. Trakx a été approuvé le 20 juillet 2021 pour quatre activités : exploitation d'une plateforme d'échange sur indices cryptos, conservation pour compte de tiers, échanges d'actifs numériques contre devises traditionnelles ou numériques. ' Le statut français PSAN, accordé par l'AMF, représente une avancée significative dans nos efforts pour fournir une solution conforme à la réglementation, où les investisseurs peuvent négocier des actifs numériques en toute confiance ', a déclaré Lionel Rebibo, directeur et fondateur de Trakx qui ajoute “ cette reconnaissance est la première d'une longue série car nous avons la volonté de nous conformer à la réglementation de chaque pays dans lesquels nous opérerons ”.

