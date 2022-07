Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Trakx: associé à Vinter pour le lancement d'un certificat information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 09:33

(CercleFinance.com) - Trakx, fintech enregistrée auprès de l'AMF et proposant des indices thématiques sur actifs numériques via sa plateforme de trading, annonce ce mardi s'associer à Vinter, fournisseur d'indices régulé spécialisé en crypto-actifs.



Ce partenariat commence avec le lancement du certificat Vinter Trakx Top Blockchain, qui réplique l'indice Vinter Trakx Top Blockchains. Cet indice investit dans les jetons natifs des dix plus grandes plateformes de Smart Contract et l'allocation est rebalancée chaque mois.



Selon la société, ce nouveau certificat 'permet aux gestionnaires d'actifs, de facilement diversifier leur portefeuille en prenant une exposition au vaste marché des crypto-actifs, au-delà du bitcoin'.



'Nous cherchons toujours des partenaires solides qui partagent notre vision et nous aident à construire les solutions différenciantes que demandent les clients', commente à ce sujet Lionel Rebibo, PDG et fondateur de Trakx.



'Vinter a construit une forte réputation en tant que fournisseur d'indices sur crypto-actifs'. Nous avons hâte de collaborer pour sensibiliser les gestionnaires d'actifs aux plateformes de smart contracts, tout en explorant de nouveaux relais de croissance', poursuit-il.