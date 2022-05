Trakx: alliance stratégique avec LumRisk information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 09:25

(CercleFinance.com) - Trakx, fintech proposant des indices thématiques sur actifs numériques via sa plateforme de trading, annonce une alliance stratégique par laquelle ses indices deviendront les premiers actifs numériques à être intégrés et répertoriés sur la plateforme LumRisk.



Par cette nouvelle alliance, les clients de LumRisk auront un accès complet aux données des indices Trakx via la plateforme LumRisk, qui les aide dans leur prise de décision d'investissement dans les actifs numériques.



Trakx bénéficiera à son tour de la large portée de LumRisk, élargissant sa visibilité auprès d'institutions, de hedge funds et de traders sophistiqués, tout en renforçant sa marque sur de nouveaux marchés.



En juillet 2021, la société a obtenu le statut de prestataire de services d'actifs numériques en France et a lancé avec succès sa plateforme de trading, Trakx.io. Elle a été la première à obtenir quatre enregistrements auprès d'un régulateur de premier plan, l'AMF.



Ces licences ont permis à Trakx de lancer sa plateforme de trading dans toute l'Europe et de mettre sur le marché sa gamme d'indices qui 'permettent une flexibilité de trading, une exécution efficace, une liquidité importante et une conservation sécurisée'.