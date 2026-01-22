Trafigura effectue la première vente de brut vénézuélien dans le cadre de l'accord d'approvisionnement, selon des sources

(Mise à jour avec la réponse de Trafigura au paragraphe 3, la réponse de Vitol au paragraphe 6, et ajout du contexte) par Pietro Lombardi, Shariq Khan et Ahmad Ghaddar

La société de négoce Trafigura a vendu sa première cargaison de pétrole brut vénézuélien dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de 50 millions de barils entre Caracas et Washington, ont indiqué des sources industrielles jeudi, le raffineur espagnol Repsol devant prendre la cargaison.

La cargaison devrait être livrée à Repsol en février, ont indiqué deux des sources.

Trafigura et Repsol se sont refusés à tout commentaire.

Cet accord marquerait l'une des premières ventes de pétrole vénézuélien à l'Europe depuis que les États-Unis ont capturé le dirigeant du pays sud-américain au début du mois et ont ensuite conclu des accords avec Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils de son pétrole.

Trafigura et sa rivale Vitol, société de négoce de matières premières, ont été chargées par Washington de faciliter les premières exportations.

Vitol expédie séparément une cargaison de pétrole vénézuélien à sa raffinerie de Saras en Italie dans le cadre de l'accord, ont déclaré plusieurs sources industrielles à Reuters plus tôt dans la journée de jeudi. Vitol s'est refusé à tout commentaire.

Le navire Poliegos devrait commencer à charger du pétrole brut depuis le terminal vénézuélien de Jose vers le 29 janvier, selon les données du service de suivi des navires Kpler. Le navire sera chargé par Vitol, a déclaré une source au fait de l'affaire.

Vitol a également conclu des accords pour vendre des cargaisons de pétrole vénézuélien aux raffineurs américains Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N , a rapporté Reuters mercredi.

Les maisons de commerce ont commercialisé du pétrole vénézuélien auprès de raffineurs en Inde et ailleurs également.