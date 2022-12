Trafic aérien: le retour aux niveaux pré-Covid repoussé à 2025 (ACI Europe)

(AOF) - Le trafic passagers 2023 devrait être en recul de 9% par rapport aux niveaux pré-pandémie (2019), la reprise complète n’étant attendue que pour 2025 eu lieu de 2024 comme annoncé précédemment. C’est ce qu’affirme l’ACI Europe, qui rassemble les opérateurs des aéroports européens, après avoir procédé à une révision de ses prévisions de mai 2022.

"L'année prochaine, il nous manquera encore 220 millions de passagers, ce qui signifie que nos volumes n'atteindront que les niveaux de 2017", précise Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe. Selon lui cependant le trafic de passagers "a fait un retour en force depuis le printemps dernier" et a "jusqu'à présent fait preuve d'une grande résilience face à l'augmentation des vents contraires, aux niveaux géopolitique et économique ", même si le tableau d'ensemble compte " plus de points négatifs que positifs - ainsi que des risques baissiers importants ".