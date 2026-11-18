Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine, rendez-vous avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance, Sélina Seremet de Meilleur Taux Placement et Mathieu Lebrun de Publications Agora. Au programme :

On refait la semaine sur Eurostoxx 50, S&P500, Taux et Cuivre

Nouveaux sous-jacents

Le coup de coeur des traders sur Micron, Nexans et Apple

Quiz Qui a dit?

Émission enregistrée le 18/11/2026.

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