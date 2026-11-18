Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine, rendez-vous avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance, Sélina Seremet de Meilleur Taux Placement et Mathieu Lebrun de Publications Agora. Au programme :
- On refait la semaine sur Eurostoxx 50, S&P500, Taux et Cuivre
- Nouveaux sous-jacents
- Le coup de coeur des traders sur Micron, Nexans et Apple
- Quiz Qui a dit?
Émission enregistrée le 18/11/2026.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou Pas Trade !
Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse
Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse
Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse
#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #eurostoxx 50 #sp500 #taux #cuivre #micron #nexans #apple
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer