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Trade Desk affiche des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 22:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de la société de publicité numérique The Trade Desk TTD.O a progressé de 26% pour atteindre environ 19 dollars lors des négociations après clôture

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 33 cents au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 25 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 736 millions de dollars, contre des estimations de 650,3 millions de dollars

** TTD prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires d'au moins 755 millions de dollars et un bénéfice de base ajusté de 280 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 66% depuis le début de l'année

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