Tractor Supply : en hausse, un broker en attend plus

(CercleFinance.com) - Le titre Tractor Supply avance ce vendredi de +3%, alors que Jefferies annonce ce jour en initier la couverture avec une recommandation 'Conserver'. 'Tractor Supply est un opérateur solide avec une part de marché rurale enviable, prêt à croître grâce à de nouveaux magasins et à des initiatives stratégiques', indique le broker, qui attend une amélioration des marges avant de passer à l'achat. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 81 dollars.

Valeurs associées TRACTOR SUPPLY NASDAQ +4.69%