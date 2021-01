TrackInsight: Positive performance for Energy ETFs

ETFs seeking exposure to energy indices returned a positive performance yesterday.

ETFs seeking exposure to energy indices returned +2.94% on yesterday's market session and registered notable net flows +$836.96M. The segment includes 49 ETFs tracking 41 indices for a total of $54.47Bn of assets under management.

