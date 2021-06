Trackinsight: Le succès des ETFs thématiques chez les investisseurs

Les résultats ont montré qu'à fin 2020, 30% des investisseurs avaient plus de 20% de leur portefeuille investis dans des ETF thématiques.

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs à l'occasion de la deuxième édition de son enquête mondiale sur les ETF, les résultats ont montré qu'à fin 2020, 30% des investisseurs avaient plus de 20% de leur portefeuille investis dans des ETF thématiques, une nette amélioration depuis l'année dernière étant donné qu'à fin 2019, ces ETF représentaient moins de 5% du portefeuille des investisseurs.

Pour en savoir plus sur les tendances thématiques des ETF, vous pouvez regarder la discussion entre Simon Mott, Chief Marketing Officer à Trackinsight, et Jill Malandrino sur Nasdaq #TradeTalks ici.

Pour les résultats complets, la recherche et les tableaux de classement :