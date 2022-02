Trackinsight lance un portail dédié pour vous permettre de tirer le meilleur parti de l’investissement obligataire avec les ETF

Trackinsight, le spécialiste des données sur les ETFs, s’est associé à iShares et JaneStreet pour construire un portail dédié à la recherche et l’analyse de l’investissement obligataire au travers d'ETFs.

Trackinsight, le spécialiste mondial des données sur les ETF, s’est associé à iShares et JaneStreet pour la construction d’un portail complet de recherche et d’analyse dédié à l’investissement obligataire au moyen des ETF, comprenant des données, des analyses et des outils créés autour d’un système de classification se voulant exclusif et universel.

Le segment des ETF obligataires évolue rapidement mais souffre d’un manque de standardisation entre les émetteurs. Dans un environnement complexe où le niveau élevé de l’inflation cohabite avec des taux de rendement faible, trouver une opportunité d’investissement peut se révéler difficile même pour les investisseurs les plus chevronnés.

Cependant, les obligations restent une des classes d’actifs les plus populaires, notamment pour des raisons de diversification. L’étude réalisée par Trackinsight en 2021 auprès de 370 investisseurs professionnels en ETFs montre que 70% des répondants utilisent des ETF obligataires dans leurs portefeuilles, faisant de cette classe d’actifs la seconde plus importante derrière les actions. Cette étude a également révélé qu’un tiers des investisseurs prévoyaient d’augmenter leurs allocations en ETF obligataires dans un futur proche.

L’émergence des ETF obligataires actifs offre également de nouvelles opportunités aux investisseurs mais rend l’environnement encore plus complexe. Le portail dédié à l’investissement obligataire désormais disponible sur Trackinsight.com permet aux investisseurs de mieux appréhender cette classe d’actifs et ses opportunités. De plus, ils pourront suivre les principales tendances, les flux et les performances des différents segments en bénéficiant du prisme d’analyse et de recherche indépendant qu’offre Trackinsight.

Jean-René Giraud, Fondateur et Directeur général de Trackinsight a déclaré :

« L’équipe de Trackinsight est fière de pouvoir offrir un nouvel outil dédié à l’investissement obligataire qui représente des enjeux majeurs pour les investisseurs en ETF. Cette initiative est un projet sur trois ans qui permettra de déployer une classification harmonisée au niveau global, de simplifier l’accès à la recherche réalisée au niveau académique mais également au niveau de l’industrie, et de mettre à la disposition des investisseurs professionnels et indépendants des outils d’analyse et de recherche qui vont les aider dans l’optimisation de la sélection et de l’allocation de portefeuille.

Slawomir Rzeszotko, Responsable des ventes et du trading institutionnels en Europe et en Asie chez JaneStreet a ajouté :

« Nous sommes heureux de nous associer à Trackinsight et iShares afin d’élargir l’étendue du contenu et du matériel éducatif sur les ETF obligataires, notamment dans un contexte où les institutions continuent de considérer avec une attention croissante les conditions de négociation et d’exécution. »

Visitez l’observatoire obligataire sur Trackinsight .