Trackinsight : L'inflation pourrait changer les préférences des investisseurs

L'inflation sera-t-elle transitoire ou non ? C'est la question que se posent de nombreux économistes alors que des milliers de milliards de dollars sont injectés dans l'économie dans un effort de relance post-covid. Des données économiques publiées récemment montrent toutefois que l'inflation est bien réelle aujourd'hui.

L'indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 5,4 % au cours de l'année écoulée jusqu'en juin, soit la plus forte hausse sur un an depuis 2008. Il n'est pas certain que cette tendance s'estompe, mais les matières premières et d'autres biens de consommation courante ont déjà connu de fortes hausses de prix en 2021.

Il existe des dizaines d'ETF autour des matières premières et de l'immobilier qui sont historiquement liés à la hausse de l'inflation. Les ETF d'obligations liés à l'inflation représentent une autre alternative pour les investisseurs, qui devront choisir parmi plus de 70 ETF qui suivent 50 indices.

