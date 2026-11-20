TPG va retirer BILL Holdings de la cote dans le cadre d'une opération de 6 milliards de dollars

La société de fintech BILL Holdings BILL.N a annoncé jeudi qu'elle allait être rachetée par le groupe de capital-investissement TPG, en partenariat avec Corpay CPAY.N , dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6 milliards de dollars.

BILL sera rachetée au prix de 63,25 dollars par action. Cette offre représente une prime de 31 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 60 jours, calculé jusqu'au 16 novembre, dernier jour complet de cotation avant l'annonce des négociations de rachat de BILL.

La société était valorisée à un peu moins de 5 milliards de dollars avant les informations parues dans la presse. Son action a chuté d’environ 3,7 % dans les échanges après clôture.

Corpay investira 1,1 milliard de dollars pour acquérir environ un tiers du capital de la société, avec une option d’achat sur le reste.

« Nous prévoyons que cette opération aura un effet relutif sur le bénéfice par action (BPA) en trésorerie de Corpay dès 2027, et la structure de l’opération de retrait de la cote confère à la société la flexibilité nécessaire pour se transformer et accélérer la croissance de ses bénéfices. Nous disposons d’une option d’achat sur le reste de la société en 2030 », a déclaré Peter Walker, directeur financier de Corpay.

La conclusion de l’opération est prévue pour le premier semestre 2027.

BILL fournit des logiciels basés sur le cloud qui aident les petites et moyennes entreprises à automatiser leurs opérations financières, notamment la gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

La pression des investisseurs sur BILL s’est intensifiée en septembre dernier après que l’investisseur activiste Starboard Value a révélé détenir une participation de 8,5 % et proposé quatre candidats au conseil d’administration, laissant présager une éventuelle bataille pour le contrôle de l’entreprise.

À peu près à la même période, Reuters avait rapporté que le fonds activiste Elliott Investment Management avait également constitué une participation importante et faisait pression en faveur d’une cession. Confrontée à la concurrence de nouveaux concurrents proposant des alternatives moins coûteuses, BILL envisageait une cession, avait rapporté Reuters il y a un an, citant des sources.

Starboard Value, le principal actionnaire de BILL, a accepté d’exercer ses droits de vote en faveur de l’accord, ont indiqué les entreprises.

Selon les analystes, l’amélioration des marges de la société, suite à son plan de réduction d’environ 30 % de ses effectifs mis en œuvre plus tôt dans l’année, a renforcé son attrait en tant que cible de rachat.

Goldman Sachs et Qatalyst Partners sont les conseillers financiers de BILL. Barclays est le conseiller financier exclusif de Corpay.