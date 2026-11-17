TPG serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote pour BILL Holdings, selon une source

La société de gestion d'actifs alternatifs TPG serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote de la société de fintech BILL Holdings BILL.N , a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier, alors que l'entreprise subit la pression des investisseurs et de nouveaux concurrents.

Cette opération, qui devrait être annoncée dans les prochains jours, valoriserait BILL avec une prime, a précisé cette source, qui a souhaité garder l'anonymat car l'information n'est pas encore publique. Les négociations ne sont pas encore finalisées, a-t-elle ajouté.

BILL était valorisée à un peu moins de 5 milliards de dollars avant la clôture de mardi. Son action a clôturé en hausse de près de 13 % après avoir atteint son plus haut niveau sur 52 semaines en cours de séance, et affichait une légère progression en séance prolongée.

TPG et BILL n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le Financial Times avait précédemment fait état de ces négociations.

BILL fournit des logiciels basés sur le cloud qui aident les petites et moyennes entreprises à automatiser leurs opérations financières, notamment la gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

La pression des investisseurs sur BILL a commencé à s’intensifier publiquement en septembre dernier, lorsque l’investisseur activiste Starboard Value a révélé dans un document réglementaire qu’il avait acquis une participation de 8,5 % dans la société.

Une semaine plus tard, Reuters a rapporté, citant des sources, que Starboard avait désigné quatre candidats au conseil d’administration de BILL, signalant ainsi sa volonté de mener une bataille pour le contrôle de l’entreprise afin d’imposer des changements.

À peu près au même moment, Reuters a indiqué qu’Elliott Investment Management, une autre société activiste de premier plan connue pour pousser les entreprises à se vendre, avait également constitué une participation importante.

Elliott aurait plaidé en faveur d’une cession de BILL, ajoutant ainsi une deuxième voix influente appelant à une révision stratégique de l’activité.

BILL a également subi la pression de nouveaux concurrents qui ont fait leur entrée sur le marché avec des alternatives moins chères. Il y a exactement un an, Reuters avait rapporté, en citant des sources, que BILL étudiait la possibilité d’une cession.