TPG Capital s'apprête à acquérir une participation de 30 à 40 % dans IIFL Capital Services, selon ET

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute TPG a refusé de commenter au paragraphe 4, met à jour l'évolution de l'action IIFL Capital au paragraphe 5)

TPG Capital se rapproche d'un accord pour acquérir une participation de 30 à 40 % dans la société indienne IIFL Capital Services IIFS.NS , devenant ainsi potentiellement le plus grand actionnaire de la société, a rapporté le journal local Economic Times mercredi.

La transaction est estimée entre 36,36 milliards de roupies et 48,48 milliards de roupies (404 ,3 millions de dollars à 539,1 millions de dollars), selon le rapport, citant des personnes au courant de l'affaire. L'acquisition, si elle a lieu, déclenchera également une prise de participation supplémentaire de 26 % par le biais d'une offre publique d'achat, conformément aux règles de l'autorité de régulation des marchés.

L'intérêt de TPG Capital pour la société de services financiers s'inscrit dans le cadre des projets du fondateur du groupe IIFL et du milliardaire Nirmal Jain de revenir dans le secteur de la gestion de patrimoine après l'introduction en bourse réussie de son unité 360 One ONEW.NS en 2019.

Le groupe de rachat américain TPG TPG.O , la société mère de TPG Capital, s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'IIFL Capital Services n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les actions d'IIFL Capital Services ont progressé de 5,3 % à 411,30 roupies dans les premiers échanges avant de faire marche arrière et de reculer de près de 2 %. Ses actions ont augmenté d'environ 11% l'année dernière.