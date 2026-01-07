 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TPG Capital s'apprête à acquérir une participation de 30 à 40 % dans IIFL Capital Services, selon ET
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute TPG a refusé de commenter au paragraphe 4, met à jour l'évolution de l'action IIFL Capital au paragraphe 5)

TPG Capital se rapproche d'un accord pour acquérir une participation de 30 à 40 % dans la société indienne IIFL Capital Services IIFS.NS , devenant ainsi potentiellement le plus grand actionnaire de la société, a rapporté le journal local Economic Times mercredi.

La transaction est estimée entre 36,36 milliards de roupies et 48,48 milliards de roupies (404 ,3 millions de dollars à 539,1 millions de dollars), selon le rapport, citant des personnes au courant de l'affaire. L'acquisition, si elle a lieu, déclenchera également une prise de participation supplémentaire de 26 % par le biais d'une offre publique d'achat, conformément aux règles de l'autorité de régulation des marchés.

L'intérêt de TPG Capital pour la société de services financiers s'inscrit dans le cadre des projets du fondateur du groupe IIFL et du milliardaire Nirmal Jain de revenir dans le secteur de la gestion de patrimoine après l'introduction en bourse réussie de son unité 360 One ONEW.NS en 2019.

Le groupe de rachat américain TPG TPG.O , la société mère de TPG Capital, s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'IIFL Capital Services n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les actions d'IIFL Capital Services ont progressé de 5,3 % à 411,30 roupies dans les premiers échanges avant de faire marche arrière et de reculer de près de 2 %. Ses actions ont augmenté d'environ 11% l'année dernière.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TPG RG-A
69,6600 USD NASDAQ +2,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump au Kennedy Center à Washington, le 6 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Groenland: Trump étudie "plusieurs options", y compris "utiliser l'armée"
    information fournie par AFP 07.01.2026 06:51 

    Donald Trump étudie "plusieurs options" pour acquérir le Groenland, y compris "utiliser l'armée", a déclaré mardi sa porte-parole, de quoi attiser encore l'inquiétude en Europe sur le sort de l'île arctique, territoire autonome danois. Le président américain "a ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 07.01.2026 06:46 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARMAT ... Lire la suite

  • L'ex-agent de la CIA Aldrich Ames quitte le tribunal d'Alexandria, aux Etats-Unis, après son inculpation pour espionnage le 22 février 1994 ( AFP / LUKE FRAZZA )
    Un agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'URSS meurt en prison
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:32 

    Aldrich Ames, un ancien agent de la CIA condamné pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi en prison à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, les services secrets des Etats-Unis, pendant 31 ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 06/01/2026
    Top 5 IA du 06/01/2026
    information fournie par Libertify 07.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank