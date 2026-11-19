(Zonebourse.com) - Le spécialiste de l'ameublement en ligne recule de 1,5% à la Bourse de Paris, au lendemain de sa journée investisseurs. TP ICAP Midcap reste à l'achat sur le dossier, estimant que le groupe dispose de solides leviers pour poursuivre sa croissance et renforcer sa rentabilité.
Vente-unique.com sort d'un exercice 2025-2026 record, marqué par un chiffre d'affaires de 243,1 millions d'euros, en hausse de 21%, et un volume d'affaires global de 348,7 millions d'euros, en progression de 26,5%.
La croissance s'est accélérée tout au long de l'exercice pour atteindre 29,5% au quatrième trimestre.
Fort de cette dynamique, le groupe entend changer de dimension en accélérant son expansion internationale, en développant sa marketplace, qui représente désormais 24% du volume d'affaires contre 7% en 2023, et en généralisant le recours à l'intelligence artificielle.
L'analyste souligne également le potentiel d'amélioration de la rentabilité, le management anticipant une marge d'EBITDA ajusté supérieure aux 10,4% enregistrés lors de l'exercice précédent, grâce à un mix d'activités plus favorable et à une meilleure absorption des coûts fixes.
Depuis le début de l'année, le titre Vente-unique.com progresse de près de 4%.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer