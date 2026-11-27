(Zonebourse.com) - Abionyx Pharma cède du terrain à la Bourse de Paris (-1,87%, à 1,47 euro). Le titre est pénalisé par des prises de bénéfices logiques au lendemain d'une envolée de 11,13%. Cette hausse a précédé la publication d'un point sur l'activité et la trésorerie du troisième trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 2,9 millions d'euros. Ces revenus proviennent uniquement d'IRIS Pharma, sa filiale dédiée à la recherche sous contrat (CRO) en ophtalmologie. Pour l'ensemble de l'année 2026, Abionyx Pharma anticipe un chiffre d'affaires globalement stable pour cette activité par rapport à 2025.

De son côté, l'activité principale de développement thérapeutique n'a pas généré de revenus sur la période. Le groupe poursuit la mise à disposition gracieuse de son bioproduit dans le cadre des demandes d'Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC).

Au 30 septembre 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés atteignent 22,3 millions d'euros, contre 26,9 millions d'euros trois mois plus tôt (au 30 juin 2026). Cette consommation de ressources de 4,6 millions d'euros sur le troisième trimestre reflète le financement des prochaines étapes stratégiques autour du candidat-médicament CER-001 dans le sepsis et la déficience LCAT.

L'avis de TP Icap Midcap

La société de bourse estime que la publication du chiffre d'affaires à neuf mois de la société est sans surprise et que les opérations de financement réalisées à la fin du premier semestre ont permis de doter le groupe des moyens nécessaires pour engager le lancement des volets cliniques et industriels.

TP Icap Midcap rappelle qu'Abionyx Pharma dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin 2028, ce qui lui permet de couvrir ses besoins en financement jusqu'aux prochains jalons stratégiques (autorisation de mise sur le marché dans la maladie orpheline de déficience en LCAT attendue en 2028 et résultats de l'étude de phase 2b dans le sepsis attendus d'ici la fin du premier semestre 2028).

La recommandation des analystes reste à l'achat avec une cible de cours de 11 euros, soit un potentiel de hausse impressionnant de 716%.

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